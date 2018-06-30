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Bu çağrıya kulak verin!

Bu çağrıya kulak verin!.14427
  • Giriş : 30.06.2018 / 08:46:00

İzmir’de 7 aylık dünyaya gelen Mavi Ece bebek, nadir görülen bir hastalığa yakalandı.

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Beşik Modelleri

İzmir’in Karşıyaka İlçesi’nde yaşayan Burak (37) ve Sinem Kurs (34) çiftinin Mavi Ece adını verdiği bebekleri, 21 Şubat’ta dünyaya geldi. Annedeki su fazlalığı nedeniyle 7 aylıkken doğan Mavi bebekte, enfeksiyona bağlı bir sorun olduğu düşünüldü. Ancak yapılan incelemede Mavi bebeğin, hemofagositik lenfohistiyositozis (HLH) hastalığına yakalandığı belirlendi. 2 hastane gezen Mavi bebek, büyüdüğü için kuvözden çıkarıldı.

Gazete Habertürk'ten Mert Neşet Muslu'nun haberine göre şu anda Behçet Uz Çocuk Hastanesi Onkoloji Bölümü’nde tedavisi devam eden Mavi bebek, 1 aydır annesiyle birlikte yaşam mücadelesi veriyor.

‘YENİDOĞANDA ÇOK NADİRMİŞ’

Baba Burak Kurs, yaşadıklarını şöyle anlattı: “Kızıma HLH hastalığı teşhisi konuldu. Yani vücut kötü hücrelerle savaşırken, iyi hücreleri de yok ediyor. Yeni doğan bebeklerde görülen bu hastalıkta kızım dünyadaki 10’uncu hastaymış. Normalde 1 ya da 2 yaşında çıkıyormuş. Şu an hastalığın nedeniyle ilgili genetik testler yapılıyor. DNA’sına kadar inildi. Kurtulması için tek yol ilik nakli. Bebeğimin demir yüksekliğinin 300 ile 500 arasında olması gerekiyor. Kızımda ise şu an 31 bin. Bunun neden yüksek olduğu bir türlü bulunamıyor. O yüzden iliği komple değiştirecekler. Şu an kemoterapi görüyor. Doktorlar durumu bize önceden söyledi. Ama çok uzun süre olmadan iliğin bulunması gerekiyor.”

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