Bu da yılbaşı zumbası!
Her yaşta sporu teşvik etmek ve vatandaşları fiziksel aktivitelere yönlendirmek için çalışmalar yürüten Karşıyaka Belediyesi, büyük beğeni toplayan zumba etkinliğini ‘Yeni yıl’ konsepti ile gerçekleştirdi. Yaklaşık 300 Karşıyakalı, yılbaşı şapkaları ile zumba yaparak 2017’yi selamladı. Başkan Akpınar “Yeni yıl herkese barış, sağlık ve huzur getirsin” dedi.
3 BİN KİŞİ SPOR YAPTI
Nisan ayından bu yana devam eden sabah sporu ve aerobik etkinliği ile yaklaşık 3 bin kişiye hizmet veren Karşıyaka Belediyesi, her yaştan Karşıyakalıya kış aylarında da spor yapma imkanı tanıyan zumba etkinliği ile yeni yılı selamladı. Muharrem Candaş Spor Salonu’nda gerçekleşen organizasyona 300 Karşıyakalı katıldı. Yılbaşı şapkaları ile spor yapmanın keyfini yaşayan Karşıyakalılar, 2017’yi neşeyle karşıladı.
“AMAÇ BİRAZ GÜLÜMSEMEK”
Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “Karşıyakalılara hem spor yaptırmak hem de eğlenceli vakit geçirtmek için çeşitli aktiviteler düzenliyoruz. Zumba da bunlardan biri. Yeni yıl sevincini spor severlerle paylaşmak, bir nebze de olsa yüzleri güldürmek ve umutları yeşertmek için, yeni yıl konseptli zumba etkinliği gerçekleştirdik. 2017 herkese barış, sağlık ve huzur getirsin” dedi.
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