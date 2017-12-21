Bu Filistin için bir zafer!
Oylamadan "evet" sonucunun çıkması "bir zafer" olarak yorumlandı.
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ABD'nin Kudüs kararını geri almasını öngören bir tasarıyı onaylamasının ardından Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'tan ilk açıklama. Abbas "Oylama sonucu Filistin için bir zafer" yorumunda bulundu.
DİĞER HABERLER
Rus ve İngiliz bakanla canlı yayında kapıştı
Moskova'da Rus ve İngiliz bakanların yaptığı toplantı olay yarattı.
ABD: SGD sayesinde tek bir asker kaybetmedik
Amerika Birleşik Devletleri'nden SDG ile ilgili açıklama geldi.
İsrail'i 2 Türk'ü gözaltına aldı!
Birleşmiş Milletler'in kararı ile sarsılan İsrail, müdahaleye ediyor.
Fransa'dan açıklama: Filistin'i tanıyacağız
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Filistin ile ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.
O ülkede bombalı saldırı: 4 kişi can verdi
Afganistan'ın Cibril bölgesinde bombalı saldırı meydana geldi.