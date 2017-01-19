Bu fotoğraflar neden paylaşıldı?
Reina'yı kan gönlüne çeviren teröristin fotoğraflarının neden paylaşıldığı öğrenildi.
Reina saldırganı, Abdulgadir Masharipov'un yakalanması sürecinde sosyal medya ve bazı internet sitelerinde yapılan paylaşımların hedef şaşırtmak için olduğu belirtildi.
Bilgi kirliliği yapan paylaşımların birçoğu aslında saldırının ilk gününden beri profesyonel bir dezenformasyon çalışması şeklinde yapıldı. Öte yandan DEAŞ terör örgütünün operasyonların yapılmasını engellemek için bu tür sitelerde yapılan fotoğraflar, paylaşımlar ve resmi kaynakmış gibi haberleştirildiği tespit edildi. Hesaplar ve siteler araştırıldığında, bu kişilerin yurt dışında olduğu ve paylaşımların özellikle yapıldığı belirlendi. Yetkililer, fotoğraf ve videoların yurt dışındaki hesaplardan paylaşıldığını ifade etti. Hesapların sahiplerinin kendilerini polis ya da istihbaratçı olarak tanıttığı ve polisin görevini aksatmak ve farklı yönlendirmeler yapmak maksatlı olduğu belirlenen bu kişiler için İstanbul Emniyet Müdürlüğü yeni bir soruşturma başlattı.
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