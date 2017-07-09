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Bu görüntü Taksim'den! Güpegündüz...

Bu görüntü Taksim'den! Güpegündüz....31884
  • Giriş : 09.07.2017 / 11:13:00
  • Güncelleme : 09.07.2017 / 11:15:52

İstanbul'un en kalabalık yerlerinden biri olan Taksim Meydanı'nda güpegündüz bonzai krizi yaşandı.

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İstanbul'un en işlek ve ünlü yerlerinden olan Taksim Meydanı'nda 3 genç güpegündüz "bonzai" kullanarak kendinden geçti. Ortaya çıkan bu manzara görenleri hem hayrete düşürdü hem de endişelendirdi. Yaşları 20 ile 25 arasında olduğu düşünülen 3 gencin içtikleri sentetik uyuşturucu ile kendilerinden geçme anı da fotoğraflara yansıdı.

ARKADAŞINI SU İLE AYILTMAYA ÇALIŞTI

Kamera tarafından kaydedilen görüntülerde, bonzai içtikten sonra kendinden geçen gençlerden birisini yanındaki arkadaşı soğuk su dökerek ayıltmaya çalışıyor. Bir ara kendinden geçen gençler kalkıp yer değiştiriyor.

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