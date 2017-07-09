Bu görüntü Taksim'den! Güpegündüz...

Giriş : 09.07.2017 / 11:13:00

09.07.2017 / 11:13:00 Güncelleme : 09.07.2017 / 11:15:52

İstanbul'un en kalabalık yerlerinden biri olan Taksim Meydanı'nda güpegündüz bonzai krizi yaşandı.