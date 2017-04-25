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'Bu karar siyasi operasyondur'

'Bu karar siyasi operasyondur'.13667
  • Giriş : 25.04.2017 / 20:01:00

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AKPM'nin Türkiye ile ilgili karara ilişkin açıklama yaptı.

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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İbrahim Kalın, AKPM'nin Türkiye için aldığı siyasi denetim kararına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"AKPM kararı siyasi bir operasyondur, hakkaniyetle ilgisi olmayan maksatlı kararı kınıyoruz. Karar Türkiye düşmanı çevrelerin siyasi operasyonudur"

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