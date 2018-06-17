Bu kez de bir kediyi öldürdüler
Kanunların yetersiz olması, hayvan katillerine cesaret veriyor. Bu sefer de Adana'da bir kedisinin başı kesilerek öldürüldüğü ortaya çıktı.
Adana'da ormanlık alanda başı kesilmiş bir kedi bulundu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler hayvanseverlerin büyük tepkisini çekti.
İHA'nın haberine göre, Sakarya'da bacakları kesildikten sonra ölen yavru köpekle ilgili çok yönlü soruşturma sürürken, Adana'da bir vahşet daha ortaya çıktı. Bayramın ikinci günü Adnan Menderes Bulvarı, Piknik Alanı'nda keskin bir gereçle başı kesilerek öldürülen bir siyah kedi bulundu. Vahşice öldürülen kedinin öldürüldükten sonra yanında bulunan siyah poşetle buraya getirilip atıldığı tahmin ediliyor.
DİĞER HABERLER
Sakarya'daki olayda bazı bulgular tespit edildi
Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, köpeğin işkence ile öldürülmesi ile ilgili yeni açıklamada bulund
Gaziantep'teki özel hastanede yangın çıktı!
Gaziantep'te özel bir hastanede çıkan yangında 2 hastanın hayatını kaybettiği öğrenildi.
Bayram gecesi feci kaza: İki kişi vefat etti!
Gaziantep'de meydana gelen korkunç kazada iki kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
15 teröristin işi tamam!
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada 15 teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenil
Bahçeli: Hepimizin vicdanını kanattı
Türkiye'nin ayağa kalkmasına neden olan yavru köpekle ilgili MHP lideri Bahçeli'de açıklama yaptı.
İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar kapanacak!
İstanbul'da yarın saat 09.30 itibariyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.