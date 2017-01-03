Bu kez kayıp arabayı buldu
Araştırmacı – Gazeteci Müge Anlı ele aldığı çarpıcı konularla gündem yaratmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde kayıp bir papağanı bulan Müge Anlı şimdi de kayıp arabayı buldu.
İstanbul’da yaşayan Adem Açıkgöz 8 Kasım’da arkadaşından ödünç aldığı arabayla Bakırköy’e hastaneye gitti. Ancak yaşadığı rahatsızlık yüzünden aracı nereye park ettiğini unuttu ve o günden sonra bir daha bulamadı. Arkadaşının kendisine inanması üzerine Müge Anlı’ya başvuran Açıkgöz; “Ayaklarım şişene kadar yürüdüm. Ancak bulamadım. Arabayı bulmamda bana yardımcı olun” dedi.
Bunun üzerine yayınında aracın fotoğraflarını ve plakasını paylaşan Müge Anlı olağanüstü bir başarıya daha imza attı. Adem Açıkgöz’ün nereye park ettiğini unuttuğu aracı buldu.
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