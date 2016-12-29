Bu mesajlara dikkat! Bakanlık uyardı
Vatandaşların cep telefonlarına gelen yanıltıcı mesajlar hakkında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan uyarı yayınlandı.
Dolandırıcıların attığı 'Devlet destekli hibe kredisi başvuruları başlamıştır. Belirtilen telefonu arayarak başvuru yapabilirsiniz' mesajının bakanlık tarafından gönderilmediği belirtildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, son zamanlarda Bakanlığın şikayet hattına yapılan ihbarlarda, bazı kötü niyetli kişilerin telefonla vatandaşları arayarak kendilerini yetkili olarak tanıttıklarını ve "Son model akıllı telefon kazandıklarını" belirtip, hesaplarına bir miktar para yatırarak telefona sahip olacaklarını söylediklerini aktardıkları bildirildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yine bazı kimselerin cep telefonlarına 'Devlet destekli hibe kredisi başvuruları başlamıştır. Belirtilen telefonu arayarak başvuru yapabilirsiniz' mesajı gönderdikleri belirlenmiştir. Bu numarayı arayanlardan ise TC numarası, ev adresi, telefon numarası gibi şahsi bilgilerini aldıkları kaydedilmiştir. Bakanlığımızın bu tür uygulamaları olmadığını belirterek, dolandırıcılara karşı vatandaşlarımızı dikkatli olmaları konusunda uyarmak isteriz. Vatandaşlarımızın, bu tür telefonlarla gelen taleplere kesinlikle itibar etmemesi, bu ve benzeri bir durumla karşılaştıklarında derhal güvenlik güçlerine müracaat ederek bilgi vermeleri ve cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunmaları gerekmektedir."
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