Bu şiddeti uygulayan 'doktor' olacak!
Adana'da yaşanan olay şaşkınlık yarattı. İşitme engelli bir gence dolmuşta saldıran 4 kişiden birinin tıp fakültesinde okuyan lisanslı kick boks'cu Ahmet Günsel olduğu ortaya çıktı.
Adana’da işitme engelli bir genç, dolmuşta 4 kişi tarafından öldüresiye dövüldü. Dayak anı dolmuşun güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken engelli gencin kanser hastası annesi Cihan Acun, “Nasıl ciğerim parçalanıyor şu anda. İnsan değil onlar, adalete bırakıyorum onları” dedi. Olay, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan tarafından da sosyal medya üzerinden paylaşıldı. İşitme engelli genci dolmuşta tekme Tokat döven 4 kişi ise bu sabah gözaltına alındı.
İşitme engelli Agit Acun (20), çalıştığı tekstil firmasında hastalanıp hastaneye gitti. Hastaneden çıkıp Seyhan ilçesine bağlı Eminağa Caddesi’ndeki evine gitmek için dolmuşa binen Acun, burada Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuyan lisanslı kick boks’cu Ahmet Günsel (20) ve 3 arkadaşı tarafından bilinmeyen bir sebeple öldüresiye dövüldü. Bu sırada ise diğer yolcular kavgayı ayırmadan izledi. Dayak anı dolmuşun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Görüntülerde Agit Acun’un bağırarak yardım çığlığı atmasına rağmen 4 kişi tarafından dövülmesi görülüyor.
Agit Acun'a saldıran Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuyan Ahmet Günsel (20) ile arkadaşları ÇAğrı Can Ç. (20), İsmail K. (20) ve Ahmet B. (19) bugün gözaltına alındı.
Olaydan sonra karakola gidip darp raporu alan Agit Acun’un yüzünde ve gözlerinde morluklar oluşurken kanser hastası annesi Cihan Acun ise, gözyaşlarını tutamayarak, şunları söyledi:
“Nasıl ciğerim parçalanıyor şu anda. Onların annesinin de ciğeri öyle parçalansın. Adalete bırakıyorum onları. İnsan değildir onlar. İnsan olsa böyle yapmazlardı. O izleyenlerde kendisini adam yerine koymasın. Ben olsam kalkardım. İnsan o çığlığı görünce vicdan varsa dayanamaz. Zaten yarımım yarımım onlar da ciğerimi parçalamış.”
Ağabey İsmail Acun (28) ise olayı anlatarak, “Kardeşim ben sizi duymuyorum demeye çalıştığı halde 3’ü-4’ü vuruyor kardeşime. Dolmuş şoförü ise kavgayı arkadaşlar arasında olduğunu sandığı için ilk başta ayırmamış ama sonra ayırmış kavgayı. Suçluların birisi Ahmet Günsel cüzdanını düşürüyor orada. Ondan ismini öğreniyoruz. Aranmaları var şu anda ama daha yakalanmadı. İnsanlık dışı bir olay. Kimse araya girmiyor, ayırmıyor. Kardeşimi en çok darp eden Ahmet Günsel lisanslı kick boks’cuymuş. Onun her vurduğu silah olarak geçmesi lazım. Gerçekten büyük bir şoktayız” diye konuştu.
CHP'Lİ VEKİL PAYLAŞTI
CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’ın paylaştığı minibüsün güvenlik kamerası görüntüsü, vatandaşların tepkisini çekti. Paylaşımın yorum kısımında, dayakçı 4 kişinin yanı sıra olay anında minibüste bulunup tepkisiz kalan vatandaşların da eleştirildiği görüldü.
HÜRRİYET
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