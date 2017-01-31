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Bu yarışmayı kazanana Erdoğan'la gezi!

Bu yarışmayı kazanana Erdoğan'la gezi!.18889
  • Giriş : 31.01.2017 / 11:44:00

Öğrenciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile geziye çıkmak için yarışacak.

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türk Dil ve Edebiyat Derneği, Türk Dil Kurumu, Türkiye Dil ve Edebiyet Derneği ile birlikte liselerarası bir yarışma düzenliyor. Kazananın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile geziye katılacağı yarışma öğrencileri heyecanlandırdı.

Darbelere dikkat çekmek ve 15 Temmuz'un yaşattığı travmanın genç nesiller üzerindeki etkisini anlamak için düzenlenen yarışmanın ana amacının "Gençleri millet iradesine, devlete, demokrasi ve özgür yaşama yönelik girişimlerin meşru olmadığı hususunda bilinçlendirmek" olduğu belirtildi. Birinciler 15 bin TL para ödülü ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la yurt dışı gezisi kazanacak. İkinciye 10 bin TL, üçüncüye 5 bin TL verilecek. Dereceye girenlere üniversite eğitimi boyunca burs sağlanacak. Ödül töreni, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak.

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