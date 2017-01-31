Bu yarışmayı kazanana Erdoğan'la gezi!
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türk Dil ve Edebiyat Derneği, Türk Dil Kurumu, Türkiye Dil ve Edebiyet Derneği ile birlikte liselerarası bir yarışma düzenliyor. Kazananın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile geziye katılacağı yarışma öğrencileri heyecanlandırdı.
Darbelere dikkat çekmek ve 15 Temmuz'un yaşattığı travmanın genç nesiller üzerindeki etkisini anlamak için düzenlenen yarışmanın ana amacının "Gençleri millet iradesine, devlete, demokrasi ve özgür yaşama yönelik girişimlerin meşru olmadığı hususunda bilinçlendirmek" olduğu belirtildi. Birinciler 15 bin TL para ödülü ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la yurt dışı gezisi kazanacak. İkinciye 10 bin TL, üçüncüye 5 bin TL verilecek. Dereceye girenlere üniversite eğitimi boyunca burs sağlanacak. Ödül töreni, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak.
SABAH
DİĞER HABERLER
Bakan: 94,867 kamu çalışanı ihraç edildi
Müezzinoğlu, kamudan ihraç edilen personel sayısı hakkında bilgi verdi.
İzmir'deki FETÖ davasında 30 avukat çekildi
İzmir'deki FETÖ soruşturmasında 30 avukatın çekildiği açıklandı.
Topbaş, neden ABD'den dönmediğini açıkladı
Topbaş, 15 Temmuz süreci ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Türk Hava Yolları göçmenlere müjdeyi verdi
ABD'de Başkan Donald Trump'ın yayımladığı kararname sonrası mağdur olan insanlara THY'den müjde geld
D-100'de kamyon dehşeti: 1 ölü, 18 yaralı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde freni boşalan kamyon D-100 karayolu üzerinde can pazarı yaşanmasına yol