Bu yaz için önerilebilecek gömlek – pantolon kombinleri

Özellikle birbirleri ile uyumlu renklerde tercih edilen gömlek ve pantolonlar sadece tek bir şekilde değil, farklı ürünlerle de bütünleşebileceği için başta çalışanlar için büyük rahatlık sağlamaktadır. Her sabah güne gardrobun karşısında "bugün ne giysem?" sorusu ile başlayanlara güzel seçenekler derledik, buyrun birlikte göz atalım!Bu yaz özellikle bayanların çok hoşuna gidecek, retro imaj revaçta! Önden bağcıklı ekoseli rengarenk gömlekler ile 90'lar havası tekrar esmeye başladı. Geçmişe duyulan özlemi moda rüzgarı ile dindirebileceğimiz 2017 yazında pek çok renkte bulabileceğiniz, ister desenli, ister ekoseli, isterseniz de düz önden bağcıklı gömleklerinizi hem pantolonlar ile hem de şortlar ile rahatlıkla kombinleyebilirsiniz.Beyazın modasının hiç bir zaman geçmeyeceğinin yinelenen kanıtı olan sıcak yaz günlerinde, düz beyaz gömleğinizi ister bu yazın trendi anne kotları ile, isterseniz de esneyen pantolonlar ile kombinleyebilirsiniz. Her iki şekilde de tüm gözler sizin üzerinizde olacaktır.Bu güzel gömlek modelleri, jeanler ya da klasik pantolonlar ile rahatlıkla kombinlense de size bu yazın trendi olan anne kotlarını şiddetle öneriyoruz. Yüksek belli, bele ve kalçaya oturan anne kotları aşağıya doğru salaş bir şekilde genişleyerek farklı bir tarzın mükemmel tamamlayıcısı, hatta baş rol oyuncusu niteliğinde! Bu yazın bir diğer yıldız parçası olan sigara pantolonlar ise, rahatlık ve şıklıktan vazgeçemeyenler için çok ideal! İster şık bir gömlekle, isterseniz de spor bir tişört ile kombinleyerek her ortama ve saate uyum sağlayan siz olacaksınız.