Bu yıl TEOG yapılacak mı? Bakan açıkladı!

Heyecanla beklenen açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz , öğrenci ve velilerin merakla beklediği açıklamayı yaptı. Yılmaz, bu yıl TEOG sınavının yapılmayacağını söyledi.Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz , ''Bu yıl TEOG olmayacak, adrese dayalı yerleştirme, eve en yakın okul sistemini dikkate alarak ve diğer belirlediğimiz hususlarla birlikte öğrencilerimizi yerleştireceğiz'' dedi.Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği de, bu yıl ilk defa liseye geçişte uygulanacak yeni sistemle ilgili düzenlemeler dikkate alınarak güncellendi.Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.Yeni düzenleme ile Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) Sistemi'nin kaldırılmasının ardından liselere yerleştirmeler ile nakil esaslarının yeniden belirlenmesine yönelik hususlara yer verildi.Yönetmeliğin dayanak maddesine, öğrencinin tamamlamış olduğu ortaokul ile bu ortaokulun ilişkilendirildiği ortaöğretim kurumunun bulunduğu ortaöğretim kayıt alanı tanımlamasına 25 Nisan 2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun kaynaklık edeceği hükmü getirildi.Yönetmelikte merkezi sınav, merkezi sınav puanı, merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okul, ortaokul başarı puanı, ortaöğretim kayıt alanı, proje uygulayan eğitim kurumunun tanımı yapıldı.Buna göre, ortaokulu veya imam hatip ortaokulunu bitiren öğrenciler bilgi, beceri ve yetenekleri doğrultusunda liselere yerleştirilecekler. Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okulların açık kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre yerleştirme yapılacak. Ortaöğretim kayıt alanı içindeki okullar tercihe bağlı, pansiyonlu okullara belirlenen pansiyon kontenjanı kadar, il içinde uzaktan yakına ilkesi gözetilerek tercihe göre öğrenci yerleştirilecek.Merkezi sınav puanı ile birlikte yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara puan üstünlüğüne göre öğrenci alınacak. Güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile klasik sanatlar ve musiki, görsel sanatlar ve spor programı uygulayan Anadolu imam hatip liselerine yetenek sınav puanı ve ortaokul başarı puanı kullanılarak puan üstünlüğüne göre öğrenci yerleştirilecek.İl ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde oluşturulan öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları, yerleştirmelerde, ortaöğretim kayıt alanı içinde tercihe bağlı olarak öğrenci alan okullara dengeli bir şekilde öğrenci yerleştirecek.Komisyon, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretime Geçiş Yönergesi veya Kılavuzu hükümleri çerçevesinde ortaöğretim kayıt alanı içindeki okullara yerleşemeyen öğrencileri, aynı merkez ilçedeki diğer ortaöğretim kayıt alanlarındaki boş kontenjanı bulunan okullara, tercihe ve ortaokulun 6, 7 ve 8. sınıf seviyesinde alınan yıl sonu başarı puanlarının aritmetik ortalaması ile hesaplanacak ortaokul başarı puanı (OBP) üstünlüğüne bağlı olarak yerleştirecekler.Yurt dışından gelen ve denkliği yapılan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerin ortaöğretim kayıt alanı içinde tercihe bağlı olarak öğrenci alan okullara kontenjanlar da dikkate alınarak dengeli bir şekilde yerleştirme ve nakil işlemleri yürütülecek.Bu komisyonlar, ilköğretim programını tamamlayan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden rehberlik ve araştırma merkezlerince düzenlenen Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu ile tam zamanlı kaynaştırma yoluyla eğitime yönlendirilen öğrencilerin il ve ilçe özel eğitim hizmetleri kurulları ile iş birliği yaparak yetenek, sağlık, engel durumları, özellikleri, ikamet adreslerine uygun olarak her bir şubede iki öğrenciyi geçmeyecek ve eşit sayıda olacak şekilde ortaöğretim kayıt alanı içinde tercihe bağlı olarak öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına yerleştirilmesini sağlayacak.Komisyonlar, ayrıca önceki yıllarda 8'inci sınıfı bitiren, herhangi bir ortaöğretim kurumunda kaydı bulunmayan ve kayıt şartlarını taşıyan öğrencilerin ortaöğretim kayıt alanı içindeki okullara kayıtlarını, tercihlerine ve OBP üstünlüğüne bağlı olarak yapacak.Öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları, öğrencilerin nakil ve geçiş işlemlerini kontenjan şartı aramaksızın, bir defaya mahsus olmak üzere, ortaöğretim kayıt alanı içinde tercihe bağlı olarak öğrenci alan okullara, merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullardan gelen öğrencileri ise aynı türden okullara dengeli bir şekilde yapacak.Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, spor liseleri, güzel sanatlar liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile Anadolu teknik programlarında bir şubeye alınacak öğrenci sayısı 30 olacak.Anadolu liselerinde, Anadolu imam hatip liselerinde, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu meslek programlarında, çok programlı Anadolu liselerinde, mesleki ve teknik eğitim merkezlerinde ve mesleki eğitim merkezlerinde ise bir şubeye alınacak öğrenci sayısı 34 olacak. Ancak öğrenci kayıt alanındaki öğrenci sayısının yoğunluğu ve zorunlu hallerde okulun fiziki şartları da dikkate alınarak bu sayı 40’a kadar artırılabilecek.Güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile klasik sanatlar ve musiki, görsel sanatlar ve spor programı uygulayan Anadolu imam hatip liselerine alınacak öğrencilerde yetenek sınav puanı ile birlikte OBP kullanılacak.Yurt dışında 8'inci sınıfı bitiren öğrenciler ile ortaöğretim kurumlarında asgari bir eğitim ve öğretim yılı öğrenim gören öğrencilerin kayıt ve nakilleri, denklik belgelerine göre program uyumu dikkate alınarak ortaöğretim kayıt alanı içinde tercihe bağlı olarak öğrenci alan okullara dengeli bir şekilde yerleştirme ve nakil işlemleri, öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu tarafından yapılacak.Anadolu teknik programlarına, merkezi sınav puanıyla tercihleri doğrultusunda doğrudan öğrenci yerleştirilecek. Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan diğer ortaöğretim kurumlarından 9'uncu sınıfı doğrudan geçen öğrenciler, geçiş yapmak istediği Anadolu teknik programının kontenjanı bulunan alanlarına başvurabilecekler. Başvuru ve yerleştirme işlemleri, Bakanlıkça belirlenen esaslar ve kayıt takvimi çerçevesinde e-Okul sistemi üzerinden merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacak.Anadolu teknik programlarına merkezi sınav puanıyla tercih doğrultusunda doğrudan öğrenci yerleştirilecek, Anadolu meslek programlarında alan seçimi ise 9'uncu sınıfın sonunda yapılacak ve ilgili dala yerleştirme işlemi 10'uncu sınıfın sonunda e-Okul sistemi üzerinden yapılacak.Anadolu meslek programlarında alana yerleştirme puanı, öğrencilerin ortaokul başarı puanlarının (OBP) yüzde 40'ı ile 9'uncu sınıf yıl sonu başarı puanının yüzde 60’ı toplanarak belirlenecek ve yerleştirme işlemi tercih ve puan üstünlüğü dikkate alınarak yapılacak.Anne veya babasına ait çalışır durumda bir işyeri bulunanlar, istemeleri halinde, işyerini ve mesleğini ilgili meslek kuruluşlarından belgelendirmeleri şartıyla Anadolu meslek programlarında bu işyerindeki meslekle ilgili alan veya dala doğrudan kayıt edilecek.Yönetmelikte fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile Anadolu teknik programlarına nakil ve geçiş koşulları belirlendi.Proje uygulayan eğitim kurumu olan imam hatip liseleri ile Anadolu teknik programlarından aynı türden okullara her sınıf seviyesinde nakil yapılabilecek. Okul türleri arasında boş kontenjan ve merkezi sınav puan üstünlüğüne göre 10'uncu sınıf sonuna kadar nakil yapılabilecek.Sınavsız öğrenci alan okullardan sınavla öğrenci alan okullara, kontenjan ve merkezi sınav puan üstünlüğüne göre 9'uncu sınıf sonuna kadar nakil istenebilecek.Ortaöğretim kayıt alanındaki okullar arasında nakil ve geçişler ise okul türlerinin her birinin kendi arasında her sınıf seviyesinde yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılabilecek.Yönetmelikte yer alan yerleştirme, nakil ve geçişlere ilişkin hükümlerin, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılından itibaren ortaokul ile imam hatip ortaokullarının 8'inci sınıfını tamamlayıp ortaöğretim kurumlarına yerleşen öğrencileri kapsayacağına ilişkin geçici maddeye de yer verildi.Ortaöğretim kurumlarında öğrenimlerine devam eden öğrencilerin nakil ve geçişlerinin de yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte olan yönetmelik hükümlerine göre yürütüleceği belirtildi.NTV