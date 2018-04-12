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BUDO'dan açıklama! Seferler iptal edildi

BUDO'dan açıklama! Seferler iptal edildi.19025
  • Giriş : 12.04.2018 / 17:18:00

Bursa Deniz Otobüsü (BUDO), bazı seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

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Bursa Deniz Otobüsü (BUDO), internet sitesinden açıklama yaptı. Yapılan açıklama ile Bursa( Mudanya)- İstanbul(Büyükçekmece) 17.30 ve İstanbul-Bursa 19.30 seferlerinin arıza nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

Söz konusunu hatlardaki 07.30 ve 09.30 seferleri de aynı gerekçeyle  yapılamadı.

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