BUDO'dan açıklama! Seferler iptal edildi
Bursa Deniz Otobüsü (BUDO), internet sitesinden açıklama yaptı. Yapılan açıklama ile Bursa( Mudanya)- İstanbul(Büyükçekmece) 17.30 ve İstanbul-Bursa 19.30 seferlerinin arıza nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.
Söz konusunu hatlardaki 07.30 ve 09.30 seferleri de aynı gerekçeyle yapılamadı.
TRT
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