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BUDO'dan sefer iptalleri!

BUDO'dan sefer iptalleri!.19025
  • Giriş : 14.01.2018 / 10:32:00

BUDO'nun saat 14:30'a kadar gerçekleştirilmesi planlanan İstanbul seferleri iptal edildi.

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İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniye deniz otobüsü seferlerinde iptaller meydana geldi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 10.45, 12.30 ve 14.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 11.00 ve 13.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri programdan kaldırıldı.

İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) 10.30, İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) 14.30 ve Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) 16.00 seferlerinin de iptal edildiği duyuruldu.

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