Bugün denize indirildi
Türk Deniz Kuvvetleri için inşa edilen Üsteğmen Arif Ekmekçi lojistik destek gemisi denize indirildi. Gemi indirme törenine katılan Başbakan Binali Yıldırım, milli projelere dair bilgiler paylaştı.
Geçtiğimiz Pazartesi günü MİLGEM projesinin dördüncü gemisi ADA sınıfı Kınalıada Korveti denize indirilmiş beşinci gemi İstanbul firkateyninin ise ilk kaynağı yapılmıştı. Bugün ise inşası tamamlanan Üsteğmen Arif EKMEKÇİ (A-575) lojistik destek gemisi suyla buluştu. Böylelikle bir hafta içinde Türk Deniz Kuvvetleri için inşa edilen iki gemi denize indirildi.
Lojistik destek gemisi tedarik projesinin ilk gemisi Yüzbaşı Güngör DURMUŞ ise Ekim 2016 tarihinde Selah Tersanesinde düzenlenen törenle denize indirilmişti.
Her iki gemide 106,51 metre boy, 16,80 metre genişlik ve 6150 ton yakıt taşıma kapasitesine ve helikopter platformuna sahip. Saatte 12 deniz mili (22 km/saat) üzerinde sürat yapabilecek gemi, 9500 deniz mili (17bin 594 km) seyir siasına sahip olacak.
STAR
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