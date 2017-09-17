Bugün nişanı olan üniversiteli gençten acı haber
Antalya’da bugün yapılacak nişanına hazırlanan üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Tolga Sarıkafa, iddiaya göre dün gece arkadaşları ile birlikte alkol ve uyuşturucu kullandıktan sonra fenalaşıp öldü. Polis, olayla ilgili Sarıkafa’nın 6 arkadaşını gözaltına aldı.
Olay, Muratpaşa İlçesi 1042 Sokak’taki 4 katlı apartmanın zemin katında dün saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Kocaeli Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Tolga Sarıkafa, sevgilisi Burcu S. ile bugün yapılacak nişanları için bütün gün alışveriş yapıp yüzük aldı.
Akşam saatlerinde Akdeniz Üniversitesi’nde öğrenci 6 arkadaşının kaldığı eve gelen Sarıkafa, bir süre sonra onlarla birlikte Konyaaltı Sahili’ne giderek burada alkol aldı. Arkadaşları bir süre sonra Sarıkafa’yı sahilde bırakarak eve döndü. Sahilde alkol almaya devam eden Sarıkafa, bir arkadaşının oluşturduğu WhatsApp grubundan, evde uyuşturucu partisi düzenledikleri yönünde mesaj aldı. Sarıkafa, bunun üzerine arkadaşlarının yanına gitti. Evde iddiaya göre uyuşturucu hap alıp üzerine esrar kullanan Sarıkafa, aniden fenalaştı.
TAKSİ SÜRÜCÜSÜ ALMADI, ARKADAŞLARI BIRAKIP KAÇTI
Arkadaşları Sarıkafa’yı hastaneye götürmek için bir taksi çağırdı. Apartman girişine kadar getirilen Sarıkafa’nın durumunun iyi olmadığını fark eden taksi şoförü, oradan ayrıldı. Bunun üzerine 112 Acil ÇAğrı Merkezi’nden yardım istendi. Eve gelen sağlık görevlileri bahçe girişinde hareketsiz yatan Sarıkafa’nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Sarıkafa’nın öldüğünü öğrenen arkadaşları panikleyip kaçtı. Olay yerine gelen polis, Sarıkafa’nın cesedinde ve evde inceleme yaptı. Polis, kaçan 6 şüpheliyi tespit edip çok geçmeden ara sokaklarda hepsini gözaltına aldı. Şüpheliler ifadelerinin alınması için polis merkezine götürülürken, Sarıkafa’nın cesedi otopsi yapılması için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi.
HÜRRİYET
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