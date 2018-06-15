Bugün Suruç! Cenazede büyük kalabalık
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AK Partililere yönelik PKK tarafından düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyi Mehmet Şah Yıldız için Suruç'ta Hicret Cami'nde cenaze namazı kılındı. Yıldız'ın cenazesi PKK aleyhine atılan sloganlar eşliğinde musallaya getirildi. Cenaze namazına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.
İlçe Müftü Yardımcısı Hüseyin Ortaç'ın kıldırdığı namazın ardından omuzlara alınan Yıldız'ın tabutu, Yoğurtçu Mahallesi'ndeki aile mezarlığına getirilip toprağa verildi.
Bu arada, cenazenin getirilişi sırasında çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Törene katılanlar tekbir getirip "Vatan sağ olsun", "Kahrolsun PKK" sloganları attı.
Törene katılan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve bazı milletvekilleri, İbrahim Halil Yıldız ve yakınlarına taziyelerini iletti.
Mehmet Şah Yıldız'ın oğlu Osman Yıldız, sosyal medya hesabından "İftarını arife günü cennette açan can babam, mekanın cennet olsun. Rabbime kavuştun babam, Peygamber Efendimiz komşun olsun nur içinde uyu." şeklinde paylaşımda bulundu.
Suruç ilçesinde dün seçim çalışması yürüten AK Parti'lilere yönelik silahlı saldırı sonucu çıkan olayda, aralarında AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın kardeşinin de bulunduğu 3 kişi hayatını kaybetmiş, 9 kişi yaralanmıştı.
HABERTÜRK
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