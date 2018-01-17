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Bulaşık makinelerindeki ölümcül tehlike!

Bulaşık makinelerindeki ölümcül tehlike!.23376
  • Giriş : 17.01.2018 / 10:22:00

Bulaşık makinelerindeki ölümcül tehlike ile ilgili açıklama geldi.

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Slovenya'da bulaşık makinelerinin zararları ile ilgili bir araştırma yapıldı. Applied and Environmental Microbiology Dergisi'nde yayımlanan araştırmada, bulaşık makinelerindeki yemek artıklarından kalan patojenlerin kalp hastalıklarına yol açabileceği öğrenildi.

Yayımlanan araştırmada, her seferinde makinenin lastik contasının yıkanması önerildi.

Bir başka araştırmada İsveçli bilim insanları, bulaşık makinesinin mikrop ve bakterilerin tümünü öldürdüğü için çocukların bağışıklık sisteminin güçlenmesini engellediğini öne sürmüştü. Ayrıca bulaşıkların makine de yıkanmasının çocuklarda alerjiye yol açabileceği iddia edilmişti.

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