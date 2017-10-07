Bülent Arınç da orada!
Bülent Arınç'ın da katıldığı programda Cumburbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sözleri dikkat çekici bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada "Sandıkla gelen elbette sandıkla gider. Ama o sandığa kadar olan süreci de kimse göz ardı edemez. İhanet etmediği sürece görevden çekilenlerin de yeniden değerlendirme yolu açıktır. İhanet etmediği sürece görevden çekilmiş olanı yeniden değerlendirme yolu açıktır" ifadelerine yer verdi.
Programa eski partililerin de katıldı. En merak edilen isimlerden biri olan Bülent Arınç da programda yer aldı. Arınç en son 2015 yılında toplantıya katılmıştı.
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