Facebook Twitter Rss

Bülent Ecevit Üniversitesi'nin adı değişti

Bülent Ecevit Üniversitesi'nin adı değişti.17399
  • Giriş : 03.05.2018 / 17:12:00

Bülent Ecevit Üniversitesi'nin adı verilen önerge ile değiştirildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik


Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan görüşmelerde AK Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi'n,n verdiği önerge ile Bülent Ecevit Üniversitesi'nin adı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak değiştirildi.

TRT

Flaş! Fenerbahçe'nin tarihi cezası onandı!

CHP'nin adayının afişleri ortaya çıktı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

YÖK'ten diploma açıklaması

YÖK'ten diploma açıklaması

Yükseköğretim Kurulu'ndan üniversite diploması ile ilgili açıklama geldi.

ÖSYM'den YSK sınavı için açıklama

ÖSYM'den YSK sınavı için açıklama

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden YSK açıklaması geldi.

 

Öğrenciler dikkat! AÖF sınav tarihleri değişti!

Öğrenciler dikkat! AÖF sınav tarihleri değişti!

Açıköğretim Fakültesi sınav tarihlerinin değiştiği açıklandı.

Resmi Gazete'de yayımlandı! 2 dilde daha sınav

Resmi Gazete'de yayımlandı! 2 dilde daha sınav

ÖSYM Başkanı Mahmut Özer, 2 dilde daha sınav yapılacağını açıkladı.

 

En çok şikayet onlara!

En çok şikayet onlara!

RTÜK, 2017 yılında en çok şikayet edilen televizyon programlarını açıkladı.

Milyonlarca öğrenci için açıklama

Milyonlarca öğrenci için açıklama

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği liseye giriş sistemi ile ilgili açıklama geldi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

Başrollerini Ivana Sert, Peker Açıkalın ve Nuri Alço gibi ünlü isimlerin oynadığı “Karımı Gördünüz mü?” filmi gala yaptı.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya