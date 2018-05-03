Bülent Ecevit Üniversitesi'nin adı değişti
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan görüşmelerde AK Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi'n,n verdiği önerge ile Bülent Ecevit Üniversitesi'nin adı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak değiştirildi.
TRT
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