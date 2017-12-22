Bülent Ersoy 1 çantaya 55 bin TL verdi!
Türk Sanat Müziği'nin sevilen isimlerinden olan Bülent Ersoy, bir akşam yemeğine giderken görüntülendi. Diva'nın bir araba parası değerindeki çantası ise dikkatleden kaçmadı.
Bülent Ersoy, önceki akşam Yeniköy'deki bir balıkçıda menajeri ve yakın dostlarıyla yemek yedi.
Ersoy, sohbet eşliğinde geç saatlere kadar süren yemek sonrası kapıda görüntülendi. Sanatçı, sarı paltosu ve aynı tonlardaki aksesuvarlarıyla gecenin karanlığında parladı. Bülent Ersoy, kıyafetini 10 bin lira değerindeki taşlarla süslü Dolce Gabbana gözlük ve 55 bin liralık Fendi çantayla tamamlamıştı.
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