Facebook Twitter Rss

Bülent Ersoy'a şok! İlk duruşmada karar verildi!

Bülent Ersoy'a şok! İlk duruşmada karar verildi!.24137
  • Giriş : 04.07.2017 / 19:38:00

Facebook'tan erkeklik dönemine ait fotoğrafları paylaşan Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay'a dava açan Bülent Ersoy'a kötü haber geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay’a açtığı 50 bin TL'lik tazminat davasında divaya iyi haber gelmedi.

Geçtiğimiz sene Ersoy’un erkeklik dönemine ait fotoğraflarını Facebook adresinden paylaşan Akay’a, 50 bin TL'lik tazminat davası açan Bülent Ersoy’un ilk duruşması, İstanbul 22. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Ersoy ve Akay’ın gelmediği duruşmaya, davacı Bülent Ersoy’un vekili Avukat Ahu Ülgen ve davalı Onur Akay’ın vekili Avukat Sibel Sevinç Deveci katıldı. Hakim, görevli mahkemenin Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi olduğuna hükmetti ve dosya içeriğine girmedi. Gerekçeli karar yazıldıktan sonra dosya Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne sevk edilerek, orada yeniden görülmeye başlanacak.

Türkiye Almanya'ya nota verdi!

Fenerbahçe'nin yeni kalecisi İstanbul'da!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Kırkpınar festivalinde sürpriz isim: Aleyna Tilki

Kırkpınar festivalinde sürpriz isim: Aleyna Tilki

Edirne'de düzenlenecek olan 656. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali'nde Aleyna Tilki'de yer alacak.

Usta oyuncu Balamir hayatını kaybetti

Usta oyuncu Balamir hayatını kaybetti

Yeşilcam'ın usta oyuncularından Hakan Balamir hayata gözlerini yumdu.

 

Ünlü çiftin sosyal medyada beğeni yarışı!

Ünlü çiftin sosyal medyada beğeni yarışı!

Geçtiğimiz günlerde dünya evine giren Fahriye Evcen-Burak Özçivit çiftine sosyal medyada beğeni yağd

Narcos dizisinde oynamak için 1 milyon lira!

Narcos dizisinde oynamak için 1 milyon lira!

Tuzlama hareketiyle dünya çapında ün kazanan Nusret, Narcos dizisinde oynamak için kesenin ağzını aç

 

Tatlıses açılışa kızları ve eski eşi ile gitti

Tatlıses açılışa kızları ve eski eşi ile gitti

Ünlü Türkücü İbrahim Tatlıses açılışa kızları ve eski eşi ile gitti.

Murat Boz'dan Aslı Enver ile barışma mesajı

Murat Boz'dan Aslı Enver ile barışma mesajı

Ünlü şarkıcı Murat Boz ile Aslı Enver'in fotoğrafı sosyal medyayı salladı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya