Bülent Ersoy'a şok! İlk duruşmada karar verildi!
Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay’a açtığı 50 bin TL'lik tazminat davasında divaya iyi haber gelmedi.
Geçtiğimiz sene Ersoy’un erkeklik dönemine ait fotoğraflarını Facebook adresinden paylaşan Akay’a, 50 bin TL'lik tazminat davası açan Bülent Ersoy’un ilk duruşması, İstanbul 22. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Ersoy ve Akay’ın gelmediği duruşmaya, davacı Bülent Ersoy’un vekili Avukat Ahu Ülgen ve davalı Onur Akay’ın vekili Avukat Sibel Sevinç Deveci katıldı. Hakim, görevli mahkemenin Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi olduğuna hükmetti ve dosya içeriğine girmedi. Gerekçeli karar yazıldıktan sonra dosya Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne sevk edilerek, orada yeniden görülmeye başlanacak.
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