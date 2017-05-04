Bülent Ersoy bornozuyla dişçiye gitti
Türk sanat müziğinin sevilen sanatçısı Bülent Ersoy, gece yarısı açtırdığı mücevherci, halıcı ve modaevinden sonra bu kez diş hekimine koştu. Bornozuyla evinden apar topar çıkan Ersoy, önce dişçiye sonra doktora gitti.
Ersoy "30 gün Hindistan'da kalacağız. Diş bakımı ve aşı yaptırdım. Tabii çok uzun sürdü" dedi.
PEMBE BORNOZU DİKKAT ÇEKTİ
Akşam saatlerinde girdiği muayenehaneden 01.30'da çıkan Ersoy, pembe bornozuyla dikkat çekti.
TÜRKİYE
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