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Bülent Ersoy'dan sevenlerine kötü haber!

Bülent Ersoy'dan sevenlerine kötü haber!.26771
  • Giriş : 01.04.2018 / 09:13:00

Sanatçı Bülent Ersoy, ağır grip teşhisiyle hastaneye kaldırıldı.

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Sepet Beşik

Türk Sanat Müziği'nin Divası Bülent Ersoy, ağır grip teşhisiyle İstanbul Cerrahi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. 

Popstar 2018 Programının yapımcısı ve sunucusu Osmantan Erkır, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Bülent Ersoy'a "geçmiş olsun" dileklerini iletti. Erkır, "Bizim biriciğimiz, çok kıymetlimiz Sevgili Bülent Ersoy'umuza acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Ersoy'un çarşamba günü Popstar 2018 canlı yayınına çıkıp çıkmayacağı ise henüz belli değil. Osmantan Erkır, "Yayında bizimle olmasını ümit ediyoruz. Bülent Hanım'ın doktoru önümüzdeki günlerde kararını verecek" dedi. 

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