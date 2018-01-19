Bülent Ersoy uçakta koltuk kavgası çıkardı
Türk Sanat Müziği'nin Divası Bülent Ersoy, İzmir'den İstanbul'a gitmek için uçağa bindi. Ersoy, yanında oturan diğer yolcuları istemeyince bağırmaya başladı, uçakta koltuk kavgası çıkardı.
Daha sonra gelen görevliye de "Ben yanımda kimseyi istemiyorum" diyerek tepkisini sürdüren Ersoy'a görevlilerin cevabı ise "Madem kimseyi istemiyordunuz, yanınızdaki koltukları da satın alsaydınız" oldu.
30 DAKİKA GECİKMELİ KALKTI
Yaklaşık yarım saat süren tartışma sonrası Bülent Ersoy'un bu tutumuna boyun eğen THY görevlileri, Ersoy'un yanında oturan yolcuyu başka bir koltukta oturmaya ikna edince uçak 30 dakika gecikmeli de olsa İstanbul'a hareket etti.
ŞAŞKINLIKLA İZLEDİLER
Aynı uçakta fuardan dönen ve İstanbul'a seyahat eden manken Çağla Şikel ile Özge Ulusoy gibi ünlü isimler de bu yaşananları sadece izlemekle yetindi.
TÜRKİYE
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