Bulgaristan Başbakanı, Türkiye'ye geliyor
Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Başbakan Binali Yıldırım ile görüşmek üzere 12 Haziran'da Türkiye'ye geliyor. Konuya ilişkin Başbakanlık Basın Müşavirliğinden açıklama geldi.
Yıldırım ile Borisov'un görüşmesinde ekonomi, enerji, kültürel ikili iş birliği ve soydaşlarla ilgili konuların yanı sıra bölgesel meseleler de ele alınacak.
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