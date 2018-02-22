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Bulgaristan'da 4,7 büyüklüğünde deprem!

Bulgaristan'da 4,7 büyüklüğünde deprem!.19030
  • Giriş : 22.02.2018 / 08:43:00

Bulgaristan'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Büyüyen Beşik

Bulgaristan gece saatlerinde sallandı. Bulgaristan'da 4,7 büyüklüğünde meydana gelen depremde can ve mal kaybı olmazken bölge halkı korku dolu dakikalar yaşadı.

Sofya Merkez Rasathanesine göre, depremin merkez üssünün ülkenin güneydoğusundaki Asenovgrad kentine yakın bir bölge olduğu tespit edildi.

Sarsıntı, Asenovgrad ve yakınındaki Filibe kentinde özellikle yüksek binalarda yaşayanlar tarafından hissedildi.

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