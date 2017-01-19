Bunu bile kullandılar!
Trabzon'da akıllara durgunluk veren bir olay daha yaşandı. Dolandırıcılar, 58 yaşındaki kadının paralarını Reina saldırısını kullanarak aldı.
Türkiye Gazetesi'nde yayınlanan habere göre Kendisini polis olarak tanıtan F.M. isimli şahıs Fatma Karagur’u arayarak, “Reina saldırısını gerçekleştiren kişinin Esenyurt’daki evinde yapılan aramada eşinin ismi listede çıktı. Bankada bulunan hesaplarınızda ki paraları polise teslim edin” dedi.
Fatma Karagur, F.M’nin kendisine söylediklerini yerine getirerek bankaya gitti ve 90 bin TL’yi çekti. Dolandırıcının kendisine belirttiği Akçaabat sahilinde bulunan parkta elektrik direğinin altına bankadan çektiği 90 bin TL’yi bıraktı. Bir süre sonra tekrar arayan F.M. bankada bulunan başka parası olup olmadığını sorarak, var ise onları da Ortahisar ilçesi Yenimahale’de bulunan Diş Hastanesinin karşısında ki otoparkta bulunan bir tırın lastiklerinin kenarına koymasını söyledi.
Bu uyarı üzerine ikinci kez bankaya giden Fatma Karagur, hesabında bulunan diğer 95 bin TL’yi çekerek kendisini dolandıran şahısların söylediği yere bıraktı. Bir süre eşi ile görüşen talihsiz kadın 185 bin TL dolandırıldığını anlayınca Akçaabat İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu. Olayla alakalı soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken vatandaşları da uyardı.
TÜRKİYE GAZETESİ
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