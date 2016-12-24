Burak Özçivit Fahriye'ye evlenme teklif etti
Oynadığı diziler reyting rekorları kıran Burak Özçivit 3 yıldır birlikte yaşadığı güzel oyuncu Fahriye Evcen'e evlenme teklifi etti.
Kendi doğum günü partisinde dizlerinin üzerine çökerek Fahriye Evcen'e evlilik teklifinde bulunan Burak Özçivit 'evet' cevabını aldı.
Parti sürerken sevgilisinin önünde diz çöken ve içinde tektaş bulunan kadife kutuyu uzatan Özçivit’in jesti, davetlilerin ıslıkları ve alkışlarıyla karşılandı. Evcen de -birçok ünlünün huzurunda bu romantik teklife “evet” dedi.
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