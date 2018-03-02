Burak Özçivit ile Fahriye Evcen ayrılıyor mu?
Büyük aşklarını evlilikle taçlandıran Fahriye Evcen-Burak Özçivit çiftin nazar değdi. Evliliklerinin henüz birinci yılını doldurmayan çiftin, arasının açık olduğu ve ayrı evlerde kaldıkları konuşuluyor.
Akşam Life'ta yer alan habere göre; aynı evde iki yabancı gibi oldukları konuşulan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in ilk sorunları geçen hafta GQ’nun düzenlendiği ödül gecesinde gün yüzüne çıktı. Törende tek başına boy gösteren yakışıklı oyuncu, eşinin yanında olmamasının nedenini Fahriye'nin işinin olmasına bağlamıştı. Ancak işin aslının başka olduğu ortaya çıktı.
Kavga edip araları bozuk olan ikiliden Fahriye Evcen, evinde televizyon başında keyif yapıyordu. Yalanı ortaya çıkan Özçivit ise eşinin paylaşımı karşısında sinirden küplere binip telefona sarıldı. Bu paylaşım sonrasında çiftin arasında ikinci büyük tartışma yaşandı. Evcen, Instagram Story’den fotoğrafı hemen sildi.
Fahriye Evcen’le araları bozuk olduğu için GQ gecesine tek başına katıldığı konuşulan Burak Özçivit, eşini soranlara, “Fahriye’nin işleri var. O yüzden yalnız katılmak durumunda kaldım” demişti. Ancak aynı saatlerde Evcen, televizyon başındaydı.
SABAH
DİĞER HABERLER
Evlilik hazırlığı yapan Arda, kız istemeye gitti
Aslıhan Doğan ile evlilik hazırlığı yapan Arda Turan, kız istemeye gitti.
Ünlü oyuncu Pınar Altuğ botoksu abarttı
Güzel oyuncu Pınar Altuğ'un son görüntüsü herkesi şoke etti.
Ahmet Kural'dan açıklama: Aşık olmadım
Ekranların sevilen oyuncusu Ahmet Kural, aşk hayatına dair açıklama yaptı.
Kıvanç Tatlıtuğ, rekoru İmirzalıoğlu'ndan aldı
Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu’ndan ‘en yüksek ücret’ rekorunu aldı.
Hakan Hatipoğlu Survivor'a devam edecek mi?
Gönüllüler takımı oyuncusu Hakan Hatipoğlu Survivor'a devam edecek mi?
Arda Turan: Düğün yakın zamanda olacak
Golcü oyuncu Arda Turan, düğün tarihi ile ilgili açıklama yaptı.