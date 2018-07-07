Burak Özçivit'in babasından kötü haber!
Ekranların aranan isimlerinden olan Burak Özçivit'in babası Bülent Özçivit'e yolda yürürken motokurye çarptığı öğrenildi. Haberi alan ünlü oyuncu ise tatili yarım bırakarak İstanbul'a koştu.
Oyuncu, babasının durumunun iyi olduğunu öğrenince büyük mutluluk yaşadı. Burak Özçivit, babasını dinlenmesi için Antalya’ya götürdü.
HÜRRİYET
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