Burak Yılmaz'a ceza! Tokatın bedeli ağır oldu
Çin'de top koşturan ve Jiangsu Suning maçının bitiş düdüğünün ardından çıkan kavgada rakibine Tokat atan Burak'a ağır bir ceza geldi.
Milli yıldız, Jiangsu Suning maçında rakibine attığı tokattan dolayı 5 maç ceza aldı.
15 haftası geriden kalan Çin Süper Ligi'nde Pekin Guoan 15 puanla 7. sırada bulunuyor.
Bu sezon Çin liginde 10 maça çıkan Burak'ın 8 golü bulunuyor.
HÜRRİYET
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