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Burak Yılmaz'a ceza! Tokatın bedeli ağır oldu

Burak Yılmaz'a ceza! Tokatın bedeli ağır oldu.15636
  • Giriş : 06.07.2017 / 16:09:00

Çin'de forma giyen Burak Yılmaz'a gelen ağır ceza moral bozdu.

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Çin'de top koşturan ve Jiangsu Suning maçının bitiş düdüğünün ardından çıkan kavgada rakibine Tokat atan Burak'a ağır bir ceza geldi.

Milli yıldız, Jiangsu Suning maçında rakibine attığı tokattan dolayı 5 maç ceza aldı.

15 haftası geriden kalan Çin Süper Ligi'nde Pekin Guoan 15 puanla 7. sırada bulunuyor.

Bu sezon Çin liginde 10 maça çıkan Burak'ın 8 golü bulunuyor.

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