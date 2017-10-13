Burak Yılmaz açıkladı: O maçı kaçırmam!
Çin'den eski takımı Trabzonspor'a transfer olan Burak Yılmaz'ı heyecan sardı. Burak, Akhisar maçına çıkarak 100. kez forma giymiş olacak.
Akhisar maçında oynaması halinde bordo-mavili formayla dalya diyecek olan Burak, sakatlığına rağmen sahada olmak istiyor. Kasıklarındaki şiddetli Ağrı nedeniyle İzlanda maçının ardından Milli Takım kadrosundan çıkarılan golcü futbolcu, çalışmalarını takımdan ayrı olarak sürdürüyor. Geride kalan üç maçta iğnelerle sahaya çıkan Burak, Akhisar maçında da iğneyle de olsa oynamak istiyor. Burak'ın bu konuda teknik direktör Ersun Yanal ile görüşerek, "Evet daha önümde çok maç var ama ben bu onuru geciktirmek istemiyorum. Taraftarın önünde bunu bir an önce yaşamak istiyorum" dediği öğrenildi.
Trabzonspor hafta sonu sahasında oynayacağı Akhisar Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Sakatlıkları bulunan Kucka, Onazi ve Okay idmana katılmadı. Üç orta saha oyuncusundan Kucka ile Onazi'nin durumunun ciddi olduğu, ön libero oynamasına rağmen Ersun Yanal'ın son maçlarda savunmada denediği Okay'ın ise salonda çalıştığı bildirildi.
TRT
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