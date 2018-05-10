Burak Yılmaz, Başakşehir ile anlaşmaya vardı
Beşiktaş'a geleceği iddia edilen Trabzonsporlu tecrübeli oyuncu Burak Yılmaz'ın Medipol Başakşehir ile anlaştığı iddia edildi.
A Spor yorumcusu Erol Kaynar, Futbol A programında Burak Yılmaz'ın yeni takımını açıkladı!
Sakatlığı dolayısıyla sezonu kapatan Burak Yılmaz'ın, Medipol Başakşehir ile anlaştığı ileri sürüldü.
Sezon sonu Trabzonspor'dan ayrılması beklenen Burak Yılmaz'ın Medipol Başakşehir takımı ile anlaştığı iddia edildi. A Spor'da yorumcu Erol Kaynar, Burak Yılmaz'ın bir sonraki adresinin Medipol Başakşehir olduğunu açıkladı.
Kaynar canlı yayında, "Birebir duyduğum bir haber. Ben birebir duymadan bunu magazin haberi olarak söylemem." diye konuştu.
Geçtiğimiz günlerde Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'a gideceği yönünde söylentiler vardı.
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