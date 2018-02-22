Facebook Twitter Rss

Burak Yılmaz bugün de idmana katılmadı

Burak Yılmaz bugün de idmana katılmadı.14626
  • Giriş : 22.02.2018 / 15:32:00

Trabzonsporlu oyuncu Burak Yılmaz bugün de idmana katılmadı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Trabzonspor'da forma giyen golcü oyuncu Burak Yılmaz'ın Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi çalışmalara katılmaması dikkat çekti.

Bordo-mavili futbolcuların, antrenmanda beşe iki top kapma ve şut çalışması gerçekleştirdiği, son bölümde ise taktik çalışması yaptığı kaydedildi.

Trabzonspor’da kasıklarındaki sakatlığının ardından 2 hafta sonra Medipol Başakşehir maçıyla sahalara dönen Burak Yılmaz, bugün de çalışmaya katılmadı.

Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına salı günü başlayan Karadeniz ekibinde, 3 gündür antrenmanlarda yer almayan golcü futbolcu, kondisyon salonunda çalışmalarını sürdürüyor.

Bordo-mavili takımın antrenmanında ayağına darbe alan Abdülkadir Ömür’ün çalışmayı yarıda bıraktığı ancak genç futbolcunun durumunun ciddi gözükmediği öğrenildi.

Ligin son 6 haftasında kazanamayan Trabzonspor’da kulüp başkanı Muharrem Usta ve yönetim kurulu üyelerinin de antrenmanı izleyerek, bordo-mavili takıma moral verdikleri bildirildi.

Çalımbay, basın toplantısı yapmadı

Trabzonspor’da geldiği günden beri haftalık basın toplantıları gerçekleştiren teknik direktör Rıza Çalımbay, bugün basın toplantısını düzenlemedi.

Karadeniz ekibinde, maçtan iki gün önce antrenmanlar basına kapandı.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanın ardından öğleden sonra Alanya’ya gidecek.

ŞAMPİY10

Güneş: Bayern yenilgisi derbiyi etkilemez

Terör örgütüne ABD eğitimi!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

PFDK, Talisca'nın başvurusunu reddetti

PFDK, Talisca'nın başvurusunu reddetti

PFDK, Beşiktaşlı oyuncu Anderson Talisca'nın başvurusunu reddetti.

Maçın ardından Caner Erkin'e ceza geliyor

Maçın ardından Caner Erkin'e ceza geliyor

Bayern Münih maçının ardından Caner Erkin'e ceza geliyor.

 

Arda Turan'dan Beşiktaş tezahüratı!

Arda Turan'dan Beşiktaş tezahüratı!

Golcü oyuncu Arda Turan'ın yaptığı Beşiktaş tezahüratı dikkat çekti.

Beşiktaş'tan FB'ye: Ova takımına yenilmedik

Beşiktaş'tan FB'ye: Ova takımına yenilmedik

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye Bayern Münih maçı ile ilgili taş geldi.

 

Aziz Yıldırım'dan Zeytin Dalı açıklaması

Aziz Yıldırım'dan Zeytin Dalı açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Afrin operasyonu ile ilgili açıklama yaptı.

Beşiktaşlı oyuncu gözyaşlarını tutamadı

Beşiktaşlı oyuncu gözyaşlarını tutamadı

Beşiktaşlı oyuncu Domagoj Vida, oyundan çıkarken gözyaşlarını tutamadı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya