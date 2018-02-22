Burak Yılmaz bugün de idmana katılmadı
Trabzonspor'da forma giyen golcü oyuncu Burak Yılmaz'ın Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi çalışmalara katılmaması dikkat çekti.
Bordo-mavili futbolcuların, antrenmanda beşe iki top kapma ve şut çalışması gerçekleştirdiği, son bölümde ise taktik çalışması yaptığı kaydedildi.
Trabzonspor’da kasıklarındaki sakatlığının ardından 2 hafta sonra Medipol Başakşehir maçıyla sahalara dönen Burak Yılmaz, bugün de çalışmaya katılmadı.
Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına salı günü başlayan Karadeniz ekibinde, 3 gündür antrenmanlarda yer almayan golcü futbolcu, kondisyon salonunda çalışmalarını sürdürüyor.
Bordo-mavili takımın antrenmanında ayağına darbe alan Abdülkadir Ömür’ün çalışmayı yarıda bıraktığı ancak genç futbolcunun durumunun ciddi gözükmediği öğrenildi.
Ligin son 6 haftasında kazanamayan Trabzonspor’da kulüp başkanı Muharrem Usta ve yönetim kurulu üyelerinin de antrenmanı izleyerek, bordo-mavili takıma moral verdikleri bildirildi.
Çalımbay, basın toplantısı yapmadı
Trabzonspor’da geldiği günden beri haftalık basın toplantıları gerçekleştiren teknik direktör Rıza Çalımbay, bugün basın toplantısını düzenlemedi.
Karadeniz ekibinde, maçtan iki gün önce antrenmanlar basına kapandı.
Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanın ardından öğleden sonra Alanya’ya gidecek.
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