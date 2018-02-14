Burak Yılmaz'dan açıklama: Zirveden kopmadık
Trabzonspor'da forma giyen ve sakatlığı sebebiyle 2 haftadır sahalardan uzak kalan Burak Yılmaz, şampiyonluk konusunda iddialarını dile getirdi.
Burak Yılmaz "Başakşehir maçında forma giymek ve gol atmak istiyorum. Biz de kesinlikle yarışın içindeyiz"
Süper Lig'de son iki haftada gol atamayan Trabzonspor, sakatlığı nedeniyle iki haftadır sahalardan uzak kalan Burak Yılmaz'ın dönüşünü iple çekiyor.
Antrenmanlarda yüklemelere başlayan ve oldukça iyi durumda olan golcü oyuncunun, tamamen iyileştiği ve teknik heyetin görev vermesi durumunda pazar günü Başakşehir maçında forma giyebileceği öğrenildi. 17 golle krallık yarışında Galatasaraylı Gomis ile zirvede yer alan Burak, Fotomaç'a yaptığı açıklamada, kısa bir süre sahalardan uzak kalmasına rağmen futbolu özlediğini belirterek, "Zirveden kesinlikle kopmadık. O yarışın içerisinde olmak için de sahamızda oynayacağımız maçı kazanmak zorundayız. Ben de sahada olup elimden geleni yapmak istiyorum. Rodallega ve diğer arkadaşlarım da takımımızın kazanması için üstün gayret sarf ediyor. Hep birlikte bu yarışın içerisinde olduğumuzu göstereceğiz" dedi.
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