Burak Yılmaz'dan Erdoğan açıklaması!
Spor Toto Süper Lig takımlarından Trabzonspor'da forma giyen Burak Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili açıklama yaptı.
Yıldız futbolcu ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arasında geçen bir diyaloğu da anlattı.
Trabzonpor forması giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, kulüp dergisine önemli açıklamalarda bulundu.
Son haftalarda imaj değişikliğine giden ve sakal bırakan Burak Yılmaz, bunun nedeni olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile arasında geçen diyaloğu anlattı.
İşte Burak Yılmaz’ın açıklamalarından satır başları;
“Hayatımda ilk defa sakal bıraktım. Saçımı sürekli kesiyorum, tarzım böyleydi. Geçenlerde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyarete gittiğimiz zaman, ‘Sakal yakışmış oğlum’ dedi ve kesmememi istedi. Ben de biraz böyle kalmasına karar verdim. Sonra kızlarım da, ‘Babacığım sakalların çok güzel, kesme’ dediler, öyle kaldı. Uzatınca kesmeye de kıyamıyorsunuz. Belki bir gün aniden keserim ya da uzatırım. Çok önemli değil.”
“Babam bana eleştiri yapar, ama çok fazla konuşmaz. Çünkü babamın farklı bir tarzı var. Küçükken bütün arkadaşlarımın babaları maça gelirdi, benim babam gelmezdi, hiç izlemezdi. Ben gol atınca babama evde anlatırdım. Bir gün dayanamayıp, ‘Baba neden benim maçlarıma gelmiyorsun?’ diye sordum. O da bana, ‘Babası arkasından koşandan hiçbir şey olmaz’ cevabını verdi. Ben de bu konuda daha soru sormadım. Babam her zaman, ‘İyi ya da kötü aldığın her kararda ben senin yanındayım’ demiştir. Aldığım hiçbir kararı sorgulamaz. İnşallah ben de onun gibi bir baba olabilirim.”
“Çok pişmanlığım var. Yok dersem yalan söylemiş olurum. Benim de keşkelerim var, ama bu keşkeleri içimde tutuyorum. Aktif Futbol hayatımdan sonra da futbolun içerisinde olacağım. Yedi yaşından beri futbolun içerisindeyim. Hayatım Futbol olduğu için futbolun içinde bir yerde kalacağımı düşünüyorum. Bu konuyu açıkçası hiç düşünmedim ama insan hayatta en iyi bildiği işi yapmalıdır.”
HÜRRİYET
DİĞER HABERLER
Erce Kardeşler, Muslera'nın yerine geçecek
Genç file bekçisi Erce Kardeşler, Muslera'nın yerine geçecek.
Asamoah, Galatasaray'a 4 yıllık imza attı
Yıldız oyuncu Kwadwo Asamoah, Galatasaray'a 4 yıllık imza attı.
Beşiktaş, İstanbul'a yaralı dönüyor: 2-2
Kara Kartallar, Bursaspor deplasmanından 1 puanla yetinerek dönüyor.
Tekme atan hakemin cezası belli oldu!
Fransa'da futbolcuya tekme atmaya çalışan hakemin cezası belli oldu.
Fenerbahçe'den PFDK'ya ceza için tepki
Fenerbahçe Kulübü'nden PFDK'nın açıklaması sonrası sert tepki geldi.
Konya'daki gol düellosunda kazanan yok!
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Atiker Konyaspor ile Galatasaray 2-2 berabere kaldı.