Burak Yılmaz'dan flaş Beşiktaş iddiası
Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Maçta cezalı durumda bulunan Burak Yılmaz forma giyemeyecek.
Bu maçta Trabzonspor'un en büyük silahı Burak Yılmaz olacaktı ancak A Milli yıldız cezalı duruma düştü.
BURAK: "BEŞİKTAŞ'I YENERSİNİZ"
Cezası nedeniyle Beşiktaş maçında oynamayacak olan Burak Yılmaz, takım arkadaşlarına "Siz Beşiktaş'ı yenersiniz" dedi.
Rakibin güçlü olduğunu belirten Burak "Ama biz de Trabzonsporuz ve iyi bir takımız. Benim oynamayacak olmam tabii ki büyük şansızlık ama yerime forma giyecek olan arkadaşımın da benden daha fazla mücadele edeceğine gönülden inanıyorum. Ben hepinize güveniyorum. Büyük taraftarımızın önünde bir Beşiktaş galibiyeti sizlere yakışır" diye konuştu.
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