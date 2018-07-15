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Burak Yılmaz'dan kötü haber! Kamptan ayrıldı

Burak Yılmaz'dan kötü haber! Kamptan ayrıldı.19748
  • Giriş : 15.07.2018 / 14:29:00

Süper Lig ekibi Trabzonspor'un golcü futbolcusu Burak Yılmaz'dan kötü haber geldi.

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Trabzonspor kampından ayrılan Burak Yılmaz yarın ameliyat olacak.

Yıldız futbolcu geçtiğimiz günlerde, Slovenya’da devam eden kamptaki şut çalışması sırasında da sakatlık yaşadı.

Burak Yılmaz’ın sol kasığında tespit edilen fıtık nedeniyle ameliyat olduktan sonra yeniden kampa katılacağı öğrenildi.

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