Burak Yılmaz'dan trafik kazası açıklaması
Trabzonspor'da forma giyen golcü oyuncu Burak Yılmaz, geçirdiği Trafik Kazası sonrası sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.
"Geçirmiş olduğum trafik kazasını herhangi bir yaralanmaya ve can kaybına neden olmaksızın atlattığım için şükrediyorum. Maddi hasarlı trafik kazası gereği tüm yasal işlemler tamamlandı. Geçmiş olsun dileklerini ileten ve benim için dua eden herkesten Allah razı olsun."
ŞAMPİY10
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