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Burak Yılmaz'dan trafik kazası açıklaması

Burak Yılmaz'dan trafik kazası açıklaması.8948
  • Giriş : 11.12.2017 / 08:48:00

Burak Yılmaz'dan geçirdiği trafik kazası ile ilgili açıklama geldi.

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Beşik Modelleri

Trabzonspor'da forma giyen golcü oyuncu Burak Yılmaz, geçirdiği Trafik Kazası sonrası sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

"Geçirmiş olduğum trafik kazasını herhangi bir yaralanmaya ve can  kaybına neden olmaksızın atlattığım için şükrediyorum. Maddi hasarlı trafik  kazası gereği tüm yasal işlemler tamamlandı. Geçmiş olsun dileklerini ileten ve  benim için dua eden herkesten Allah razı olsun."

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