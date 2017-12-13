Burak Yılmaz'dan trafik kazası açıklaması!
Trabzonspor'da forma giyen Burak Yılmaz, geçtiğimiz günlerde geçirdiği Trafik Kazası hakkında açıklama yaptı ve sağlık durumu ile ilgili bilgi verdi.
Cumartesi gecesi Selçuk İnan ve Olcan Adın'la bir gece kulübünde eğlenen Burak Yılmaz, sabaha karşı saat 05.00 sularında Sarıyer'de kaza yapmış ve yakın arkadaşı Selçuk'u çağırarak polis gelmeden olay yerinden uzaklaşmıştı.
Kullanılamayacak hâle gelen cipten burnu bile kanamadan çıkan Burak çok iyi olduğunu söyledi.
ALLAH'A ŞÜKÜR SAĞLIK DURUMUM İYİ
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nden önceki gün tek başına çalışan, dün de BŞB Erzurum maçında yer almayanlarla birlikte idman yapan Yılmaz, “Hayatta insanın başına her şey geliyor. Biz de böyle bir olaya maruz kaldık. Allah’a şükürler olsun ki sağlığımıza bir zeval gelmedi. Çok iyiyim, hiçbir sıkıntım yok. Hayatımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şoku atlattım, şimdi tamamen Bursaspor maçını düşünüyorum. Taraftarlarımız bu süreçte çok destek oldular, hepsine teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Bursa maçının önemine de değinen Burak, şöyle devam etti: “İyi bir galibiyet serisi yakaladık. Bunu sürdürmek, ilk yarıda kalan 2 maçımızı da kazanmak istiyoruz. Goller atıp takımıma katkı sağlamaya devam edeceğim.”
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