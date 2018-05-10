Facebook Twitter Rss

Burak Yılmaz'dan transfer açıklama geldi

Burak Yılmaz'dan transfer açıklama geldi.18480
  • Giriş : 10.05.2018 / 13:43:00

Trabzonsporlu oyuncu Burak Yılmaz'dan transfer açıklama geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Trabzonspor'da forma giyen yetenekli oyuncu Burak Yılmaz, basında çıkan transfer iddiaları hakkında açıklama yaptı ve haberleri yalanladı.

Bu sezon attığı gollerle Trabzonspor'u sırtlayan Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hakkında çıkan transfer söylentilerine yanıt verdi.

Instagram hesabından bir gönderi yayınlayan Burak Yılmaz, ''Hiçbir takımla anlaşmadım, yalan haberlere itibar etmeyin. Tek isteğim, bir an önce ameliyat olup ağrılarımın geçmesi'' ifadelerini kullandı.

32 yaşındaki yıldız oyuncunun adı son günlerde Beşiktaş'la sık sık anılıyordu.

GOAL

Yerli otomobilde flaş gelişme

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Beşiktaşlı Jeremain Lens'e Rizespor talip çıktı

Beşiktaşlı Jeremain Lens'e Rizespor talip çıktı

Beşiktaşlı oyuncu Jeremain Lens'e Rizespor'un talip çıktığı öğrenildi.

Milli takımdan Beşiktaşlı Quaresma'ya çağrı

Milli takımdan Beşiktaşlı Quaresma'ya çağrı

Milli takımdan Beşiktaşlı oyuncu Ricardo Quaresma'ya çağrı geldi.

 

İtalyanlar, Beşiktaşlı Talisca'nın peşinde

İtalyanlar, Beşiktaşlı Talisca'nın peşinde

İtalyanlar, Beşiktaşlı oyuncu Anderson Talisca'nın peşine düştü.

Mosturoğlu, Galatasaray'a meydan okudu

Mosturoğlu, Galatasaray'a meydan okudu

Fenerbahçe Asbaşkanı Mosturoğlu, Galatasaray'a meydan okudu.

 

Ve açıklandı! Arda Turan PFDK'ya sevk edildi

Ve açıklandı! Arda Turan PFDK'ya sevk edildi

Arda Turan'ın Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildiği açıklandı.

F.Bahçe-Akhisar maçının kanalı belli oldu

F.Bahçe-Akhisar maçının kanalı belli oldu

Kupa için kapışacak Fenerbahçe-Akhisar maçının kanalı belli oldu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Dünyaca ünlü keman virtüozu Farid Farjad'dan Haber Aktüel'e çok özel açıklamalar.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya