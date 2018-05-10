Burak Yılmaz'dan transfer açıklama geldi
Trabzonspor'da forma giyen yetenekli oyuncu Burak Yılmaz, basında çıkan transfer iddiaları hakkında açıklama yaptı ve haberleri yalanladı.
Bu sezon attığı gollerle Trabzonspor'u sırtlayan Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hakkında çıkan transfer söylentilerine yanıt verdi.
Instagram hesabından bir gönderi yayınlayan Burak Yılmaz, ''Hiçbir takımla anlaşmadım, yalan haberlere itibar etmeyin. Tek isteğim, bir an önce ameliyat olup ağrılarımın geçmesi'' ifadelerini kullandı.
32 yaşındaki yıldız oyuncunun adı son günlerde Beşiktaş'la sık sık anılıyordu.
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