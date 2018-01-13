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Burak Yılmaz'dan transfer açıklaması

Burak Yılmaz'dan transfer açıklaması.14626
  • Giriş : 13.01.2018 / 16:22:00

Milli futbolcu Burak Yılmaz, transferi hakkında açıklama yaptı.

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Çin'den eski takımı Trabzonspor'a geri dönen ve yeniden Çin ekiplerinden teklif gelen Burak Yılmaz, transferi hakkında açıklama yaptı.

Basın toplantısında açıklamalarda bulunan milli futbolcu, şunları söyledi;
"Transfer teklifi aldığım doğru. Trabzonspor'a gelmeden önce de teklifler vardı, şu an da var. Yurtiçi ve yurtdışından teklifler aldım. Teklif varsa ayrılma ihtimali de oluyor, bunu göz önünde bulundurmak gerek. Teklif aldığım doğru ancak ayrılma ve transfer olacağım gibi bir şey yok. Önümüzdeki günler ne gösterir bilmiyorum. Fakat teklif alan oyuncunun gitme ihtimali vardır."

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