Burak Yılmaz, Fenerbahçe maçında olacak mı?
Trabzonspor'un Fenerbahçe ile karşı karşıya geleceği iddialı maç ile ilgili heyecan artarak devam ederken Burak Yılmaz'da da iyi haber geldi.,
Trabzonspor'da 16 golle krallık yarışında zirvede bulunan Burak Yılmaz, sakatlığından dolayı tedbir amaçlı olarak dinlendiriliyor. Konya maçı sonrası adalesinde yırtık şüphesiyle MR’ı çekilen milli futbolcu pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisinde kesin olarak sahada olacağı belirtildi.
Trabzonspor, hafta sonunda Fenerbahçe ile oynayacağı maça kilitlendi. 16 golle krallık yarışında zirvede bulunan Burak Yılmaz, sakatlığından dolayı tedbir amaçlı olarak dinlendiriliyor. Konya maçı sonrası adalesinde yırtık şüphesiyle MR’ı çekilen Burak’ta önemli bir sıkıntıya rastlanmamıştı.
Tecrübeli forvetin bugünkü çalışmada takımla idmanlara katılması beklenirken, pazar günü ise kesin olarak sahadaki yerini alacağı ifade edildi. Yıldız futbolcu, Fenerbahçe maçında Fırtına’nın en büyük hücum silahı.
FANATİK
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