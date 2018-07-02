Burak Yılmaz ile kritik görüşme bugün!
Beşiktaş'a transfer olması gündemde olan Burak Yılmaz, bugün teknik adam Ünal Karaman ile özel bir görüşme gerçekleştirecek.
Önceki gün yaptığı basın toplantısında da bu yönde sinyaller veren Karaman’ın, golcüsüne, “Burada yeni bir sinerji yaratmamız gerekiyor. Senin gibi deneyimli oyuncuların varlığına çok ihtiyacımız var. Sana bu konuda güveniyorum, umarım beni yanıltmazsın” mesajlarını vermesi bekleniyor.
FANATİK
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