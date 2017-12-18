Burak Yılmaz: Penaltı başka nasıl olur?
Trabzonspor'da oynadığı futbolla beğeni toplayan golcü oyuncu Burak Yılmaz, verilmeyen penaltılar konusunda hakeme sitem etti.
Burak Yılmaz, “Penaltı daha nasıl olur merak ediyorum. Ben de pozisyonlar kaçırdım ama verilmeyen penaltılar üzdü” dedi
Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre Halis Özkahya hocanın iki net penaltısını vermediğini ifade eden Burak Yılmaz, “Yani penaltı daha nasıl olur çok merak ediyorum. Kaleci Harun tarafından düşürüldüm ‘devam’ dendi. Hadi bunu geçtim, ikinci penaltım da verilmedi. O da net penaltıydı. Gol krallığı yarışında olan bir futbolcuyum ben. İnsan bu durumda tabi ki üzülüyor. Evet, ben de net goller kaçırdım ama penaltıların verilmeyişi beni çok üzdü. Sonuç olarak kazandık ama o penaltılar verilseydi daha fraklı bir skorda da elde edebilirdik, ben de o penaltıları gole çevirir ve krallık yarışında daha iddialı hale gelebilirdim” ifadelerini kullandı.
Burak, “Müthiş bir seri yakaladık ve 5’de 5 yaptık. 15 puan topladık. Bizim takımımız hakikaten çok kaliteli. Yedeklerimize bakıyorum, her biri A takım oyuncusu. Burada şans bulmak öyle kolay bir iş değil. Tökezlediğiniz an yedek olabilirsiniz. O yüzden herkes maksimum düzeyde oynuyor. Bu da Trabzonspor’un işine geliyor” dedi.
HABERTURK
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