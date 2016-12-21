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Burak Yılmaz: Ülkemden özür dilerim

Burak Yılmaz: Ülkemden özür dilerim.21076
  • Giriş : 21.12.2016 / 15:50:00
  • Güncelleme : 21.12.2016 / 16:15:17

Son dönemin olay adamı haline gelen Burak Yılmaz önemli bir açıklama yaptı.

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Galatasaray'dan Çin'e transfer olan tecrübeli futbolcu Burak Yılmaz son dönem yaşadığı olaylarla sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden oldu.

İETT otobüsü şoförü ile kavgaya tutuşan Burak Yılmaz, yaşanan bu kötü hadise nedeniyle Türk halkından özür diledi.

Bu kavgayı önce yalanlayan ancak görüntülerin ortaya çıkması üzerine kabul etmek zorunda kalan milli futbolcu, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Canım ülkemden özür diliyorum" dedi.

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