Burcu Esmersoy makyajsız yakalandı
Yaşadığı aşklarla magazin gündeminden düşmeyen güzel oyuncu Burcu Esmersoy, önceki gün hastaneye giderken görüntülendi. Makyajsız halde gazetecilere yakalanan Esmersoy, basın mensuplarına selam verdi.
41 yaşındaki sunucu, "Gözlerimle alakalı ufak bir rahatsızlığım vardı, onun için geldim. Herkese iyi çalışmalar" dedi.
TÜRKİYE
DİĞER HABERLER
Oyuncu Nebahat Çehre hastaneye kaldırıldı
Türk sinemasının usta isimlerinden Nebahat Çehre hastaneye kaldırıldı.
Şarkıcı Dilberay, Seda Sayan'ı böyle öptü
Ünlü şarkıcı Dilberay'ın Seda Sayan'ı burnundan öpmesi olay yarattı.
Özge Ulusoy hayranını mahkemeye verecek
Hayranının tacizinden bunalan Özge Ulusoy mahkemenin yolunu tutuyor.
Seren Serengil'in programını kim sunacak?
Seren Serengil'in aldığı hapis cezası sonrası yerine kimin geleceği merak konusu oldu.
Avatar Atakan'dan Survivor açıklaması!
Survivor ile ünlünen Atakan Arslan'dan yarışma ile ilgili açıklama geldi.
Özcan Deniz, hamile sevgilisini aldattı mı?
Özcan Deniz'in hamile sevgilisini aldattığı haberi gündeme bomba gibi düştü.