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Burcu Esmersoy makyajsız yakalandı

Burcu Esmersoy makyajsız yakalandı.18032
  • Giriş : 31.01.2018 / 11:50:00
  • Güncelleme : 31.01.2018 / 12:02:15

Ekranların güzel sunucusu Burcu Esmersoy makyajsız yakalandı.

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Beşik Modelleri

Yaşadığı aşklarla magazin gündeminden düşmeyen güzel oyuncu Burcu Esmersoy, önceki gün hastaneye giderken görüntülendi. Makyajsız halde gazetecilere yakalanan Esmersoy, basın mensuplarına selam verdi.

41 yaşındaki sunucu, "Gözlerimle alakalı ufak bir rahatsızlığım vardı, onun için geldim. Herkese iyi çalışmalar" dedi.

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