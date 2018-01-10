Burcu Esmersoy mayıs ayında evleniyor
2006 yılında Massimo Cumisano ile dünya evine giren ve boşanması sonrası evliliğe tövbe eden ünlü sunucu Burcu Esmersoy, mayıs ayında Berk Suyabatmaz ile evleniyor.
''Mayıs'ta düğün var' başlıklı yazısı şöyle: "Size bomba bir haberim var! 2006'da evlendiği İtalyan Massimo Cusimano'nun ihanetine uğradığı için evlilik konusunda ağzı yanan ve bu yüzden yoğurdu fazlasıyla üfleyen Burcu Esmersoy'un ikinci kez evleneceğini öğrendim! Şimdiye kadar iki kez evliliğin eşiğinden dönen, evlilikten her zaman uzak kalacağını söyleyen Burcu Esmersoy'u, 12 yıl sonra nikah masasına oturmaya ikna eden kişi, geçen yaz başından beri flört ettiği işadamı Berk Suyabatmaz.
SABAH
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